Старший сын султана Омана стал первым в истории страны наследным принцем

Старший сын султана Омана Ди Язан бен Хайсам стал первым в истории страны наследным принцем, благодаря указу султана Хайсама бен Тарека Аль Саида, который утвердил новый принцип престолонаследия. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в среду, 13 января.

Отныне в султанате существует понятие наследного принца, которым автоматическим становится старший сын султана. В случае смерти кронпринца титул наследника отойдет к его старшему сыну.

Если на тот момент наследник окажется младше 21 года, то функции султана до достижения им необходимого возраста будет выполнять совет правящей семьи или попечительский совет.