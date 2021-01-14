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Врачи назвали неожиданный предвестник инфаркта

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Признаком приближающегося «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента — может быть изжога. Об этом пишет издание Express со ссылкой на исследование, проведенное специалистами из Гарвардской медицинской школы.

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Чаще всего патология, схожая по ощущениям с инфарктом миокарда, развивается у женщин старшего возраста

В материале отмечается, что перед сердечным приступом часто возникает ощущение жжения в груди. Вместе с тем отмечается, что основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.

При этом для многих сердечный приступ проходит незамеченным, так как этих симптомов может и не быть. Врачи рекомендуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога и обратиться за консультацией.

Ранее, в декабре, исследователи из Кембриджского университета заявили, что люди c депрессией более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого нет проблем с психическим здоровьем.

Так, известно о 21 случае сердечных приступов и 15 инсультах на 1000 человек с большим числом симптомов депрессии и лишь о 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе пациентов, не страдающих от данной проблемы.

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