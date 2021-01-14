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Власти Италии продлили режим ЧС в связи с пандемией до 30 апреля

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Совет министров Италии на заседании вечером в среду, 13 января, продлил режим ЧС в связи с пандемией коронавируса до 30 апреля. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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При режиме ЧС все основные решения, связанные с борьбой с распространением COVID-19 и его последствиями, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. По этой причине партии парламентской оппозиции неоднократно выступали против продления режима чрезвычайной ситуации.

Продлить режим ЧС кабмину предложили члены специального научно-технического комитета, созданного при правительстве в связи с пандемией.

Ранее в среду продление режима ЧС анонсировал глава минздрава Италии Роберто Сперанца, об этом сообщила ANSA. Он отметил ухудшение эпидемической ситуации в стране в последнее время. Так, по его словам, увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии, возникают новые очаги эпидемии.

Министр подчеркнул, что Италия находится только в начале «долгого и трудного марафона» по борьбе с инфекцией, и ей предстоит провести масштабную кампанию по вакцинации населения.

Совет министров Италии 31 января 2020 года принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19 после обнаружения первых случаев заражения на национальной территории. 31 июля этот режим был продлен до 15 октября, а в октябре — вплоть до 31 января 2021 года.

28 декабря врачи в Италии выявили штамм коронавируса, похожий на активно распространяющийся в Великобритании.

По состоянию на среду, по данным Worldometer, общее число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 2,3 млн, более 1,67 млн больных выздоровели, число жертв COVID-19 превысило 80 тыс.

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