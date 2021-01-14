Ученые назвали «отключающееся» последним чувство при смерти человека

Канадские неврологи из Университета Британской Колумбии изучили работу головного мозга умирающих пациентов и пришли к выводу, что люди до последнего мгновения жизни способны слышать, что происходит вокруг них.

Ученые с помощью специального оборудования провели исследование и выяснили, что происходит с мозгом людей, находящихся на пороге смерти, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Оказалось, что центральная нервная система до последней минуты обрабатывает все сигналы, поступающие в органы слуха. Процесс не прекращается даже, когда человек находится в бессознательном состоянии.

В дальнейшем ученые планируют установить, как долго умирающие люди способны воспринимать услышанное.

16 ноября онколог Михаил Мяснянкин перечислил первые симптомы рака головного мозга. По его словам, первыми звоночками могут стать быстрая утомляемость, тошнота, потери сознания, головокружения, судороги, ухудшение зрения и слуха.