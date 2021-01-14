Вопрос запрета Трампу баллотироваться поставят на голосование при импичменте

В случае утверждения сенатом решения об импичменте президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер в своем Facebook в среду, 13 января.

«Судебный процесс в Сенате может начаться немедленно с согласия нынешнего Лидера большинства Сената о возобновлении заседания Сената на экстренную сессию или начнется после 19 января», — заявил Шумер. Он также добавил, что Трамп стал первым президентом в истории Америки, который дважды перенес «пятно импичмента».

Ранее 13 января Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Согласно результатам голосования, импичмент Трампу был принят 232 голосами «за». Против высказались 197 конгрессменов.

Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Однако согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа: сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января, а инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве следующего главы государства состоится в полдень 20 января.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

Накануне Трамп заявил, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.