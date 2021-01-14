Десятки пожарных расчетов тушат пожар в трущобах Калькутты

Более 25 пожарных машин тушат пожар, который вспыхнул в трущобах на севере индийской Калькутты. Об этом сообщил телеканал NDTV в среду, 13 января.

Отмечается, что не менее 40 домов были сожжены, в том числе резиденция Сарады Деви, жены индуистского мистика XIX века Рамакришны. На данный момент причины пожара пока неизвестны.

Старший офицер полиции Калькутты выразил надежду на то, что скоро огонь удастся взять под контроль. Также он рассказал, что во время пожара произошло несколько взрывов, которые могли быть из-за газовых баллонов.

Большинство людей были вовремя эвакуированы, данных о пострадавших пока не поступало. Также местные жители сообщили, что пожарные прибыли на место возгорания с опозданием как минимум на час, из-за чего огонь мог выйти из-под контроля.

Глава муниципальной корпорации Калькутты Фирхад Хаким заявил, что потерявшим свои дома людям будет предоставлено убежище в близлежащих общественных местах. Они также будут обеспечены едой. Позднее планируется построить для жителей, оставшихся без дома, приюты.

9 января в индийском городе Бхандара в результате пожара погибли 10 детей.