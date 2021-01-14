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Десятки пожарных расчетов тушат пожар в трущобах Калькутты

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Более 25 пожарных машин тушат пожар, который вспыхнул в трущобах на севере индийской Калькутты. Об этом сообщил телеканал NDTV в среду, 13 января.

Отмечается, что не менее 40 домов были сожжены, в том числе резиденция Сарады Деви, жены индуистского мистика XIX века Рамакришны. На данный момент причины пожара пока неизвестны.

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Старший офицер полиции Калькутты выразил надежду на то, что скоро огонь удастся взять под контроль. Также он рассказал, что во время пожара произошло несколько взрывов, которые могли быть из-за газовых баллонов.

Большинство людей были вовремя эвакуированы, данных о пострадавших пока не поступало. Также местные жители сообщили, что пожарные прибыли на место возгорания с опозданием как минимум на час, из-за чего огонь мог выйти из-под контроля.

Глава муниципальной корпорации Калькутты Фирхад Хаким заявил, что потерявшим свои дома людям будет предоставлено убежище в близлежащих общественных местах. Они также будут обеспечены едой. Позднее планируется построить для жителей, оставшихся без дома, приюты.

9 января в индийском городе Бхандара в результате пожара погибли 10 детей.

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