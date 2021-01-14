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В США предупредили о взрывных устройствах в связи с инаугурацией Байдена

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Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на двух нацгвардейцев сообщило издание Politico.

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Также издание отметило, что не исключается возможность атак на Капитолий. Согласно информации газеты, правоохранительные органы Вашингтона считают, что взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными. Отмечается, что подозреваемый до сих пор не задержан.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Статья обвинения в документе одна — подстрекательство к мятежу.

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