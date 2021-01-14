В США предупредили о взрывных устройствах в связи с инаугурацией Байдена

Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на двух нацгвардейцев сообщило издание Politico.

Также издание отметило, что не исключается возможность атак на Капитолий. Согласно информации газеты, правоохранительные органы Вашингтона считают, что взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными. Отмечается, что подозреваемый до сих пор не задержан.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Статья обвинения в документе одна — подстрекательство к мятежу.