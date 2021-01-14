Приписываемый Трампу Telegram-канал пометили как мошеннический

Администрация мессенджера Telegram пометила канал под названием Donald J. Trump, приписываемый президенту США Дональду Трампу, как мошеннический. Соответствующее предупреждение размещено возле названия канала и в графе «Описание».

«Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег», — говорится в сообщении.



Данный Telegram-канал имеет более 550 тыс. подписчиков. В нем опубликованы репосты записей Трампа из микроблога Twitter, а также ссылки на официальные публикации Белого дома. О наличии у действующего президента США официального Telegram-канала ранее не сообщалось.

На прошлой неделе социальные сети Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия». Позднее Twitter заморозил аккаунт Трампа.