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Более 6 км магистральных теплосетей отремонтируют в Хабаровске

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В Хабаровске отремонтируют более 6 км магистральных теплосетей. Работы на восьми участках начнутся в конце мая, информирует пресс-служба администрации города.

Уйти от теплопотерь — такую задачу поставил перед коммунальщиками мэр Хабаровска Сергей Кравчук, передает Transsibinfo.com.

«Затраты на приведение теплосетей в порядок составят 368 млн рублей», — рассказал Андрей Унтерберг, главный специалист городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций.

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