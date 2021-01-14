Более 6 км магистральных теплосетей отремонтируют в Хабаровске

В Хабаровске отремонтируют более 6 км магистральных теплосетей. Работы на восьми участках начнутся в конце мая, информирует пресс-служба администрации города.

Уйти от теплопотерь — такую задачу поставил перед коммунальщиками мэр Хабаровска Сергей Кравчук, передает Transsibinfo.com.

«Затраты на приведение теплосетей в порядок составят 368 млн рублей», — рассказал Андрей Унтерберг, главный специалист городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций.