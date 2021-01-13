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Новую детскую поликлинику построят в Ливнах Орловской области

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В Орловской области начинается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая включает в себя три главных направления. Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Запланировано оснащение, переоснащение таких организаций медоборудованием и обеспечение их автомобилями. Всего с 2021 по 2025 год на реализацию данных мероприятий потратят свыше 3 млрд 232 млн рублей, передает InfoOrel.ru.

«В 2021 году на эти цели предусмотрено более 570 млн рублей. В частности, до конца текущего года планируется построить новую детскую поликлинику в Ливнах. Все предварительные работы, связанные с оформлением документации, почти завершены и скоро начнется само строительство», — рассказал руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

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