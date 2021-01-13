Полиция Индии арестовала первого человека по новому закону о защите коров

Водитель грузовика, который перевозил крупный рогатый скот в штате Карнатака, стал первым человеком в Индии, которого арестовали в соответствии с новым постановлением, запрещающим забой коров. Об этом сообщил телеканал NDTV в среду, 13 января.

По предварительным данным, водитель подвергся нападению со стороны неизвестных, которые насильно его остановили и обыскали грузовик. В результате мужчина был обвинен в незаконной перевозке коров и находится на лечении в больнице.

Отмечается, что в отношении нападавших также было возбуждено уголовное дело. Министр юстиции штата Джей Си Мадхусвами считает нападение на водителя неприемлемым, но при этом он защищает положения закона о защите животных.

Закон был принят в декабре 2020 года. Согласно ему, виновные в забое скота могут быть заключены в тюрьму на срок от трех до семи лет. Кроме того, им грозит штраф в размере $683–6833. В случае, если человека признают виновным во второй раз, ему грозит срок заключения в размере семи лет лишения свободы, а штраф увеличится до $1366–13,6 тыс.