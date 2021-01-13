В Кирове Дед Мороз похитил велосипед

Мужчина в костюме Деда Мороза украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел 1 января. Ранее в соцсети «ВКонтакте» была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как неизвестный в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом.

«Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого», — рассказал собеседник агентства.

Ранее, 2 января, сообщалось, что мужчина в костюме Деда Мороза поджег автомобиль «Газель» в Челябинске.