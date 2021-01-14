Ученые предложили заражать волонтеров для проверки вакцин от коронавируса
Международная группа ученых предложила специально заражать добровольцев COVID-19, чтобы ускорить разработку вакцины от коронавируса. Сейчас такая методика тестирования лекарств от коронавируса не применяется нигде в мире по этическим причинам. По нынешнему протоколу исследований специалисты ждут, когда привитые заразятся случайно.
Ученые, выступающие за отмену запрета на эксперименты с заражением, разработали математическую модель, с помощью которой можно рассчитать степень риска участия в испытании вакцины от коронавируса.
«Чтобы помочь опровергнуть существующие возражения относительно исследований с намеренным заражением коронавирусом, мы создали модель, которая поможет оценить риски для участников гипотетических испытаний», — указали исследователи в статье с описанием своих расчетов.
По ним вероятность, что испытания обойдутся без летальных исходов среди добровольцев, составляет 99,85%. Шанс, что не потребуется госпитализация, составляет 98,7%, рассчитали ученые.
В интернете есть сайт, на котором открыта регистрация желающих принять участие в подобных испытаниях. Там уже зарегистрировалось около 40 тыс. волонтеров из 166 стран мира.
В мае 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила документ, в котором сказано, что испытания с намеренным заражением добровольцев будут полезны для борьбы с пандемией. При этом в ВОЗ осознают, что разрешение подобных экспериментов вызовет множество этических вопросов.
Организация составила список универсальных критериев, которым должно соответствовать любое исследование с намеренным инфицированием. Они требуют, чтобы работу проводили по самым высоким медицинским и общественным стандартам, а потенциальная польза от исследования значительно превосходила риски.
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Опыты на людях: ученые хотят заражать волонтеров для проверки вакцин