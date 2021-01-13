Более 25 крещенских купелей откроют в Рязанской области

На Крещение в Рязанской области планируют оборудовать 26 купелей. Вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Окончательный список мест для купания определят 15 января, передает 62INFO.ru. Первый зампред правительства Анна Рослякова напомнила, что мероприятия, посвященные Крещению, пройдут по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора и других соответствующих органов.

Напомним, в этом году праздник Крещения пройдет в Хабаровском крае без традиционных омовений. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией и увеличением тяжелых случаев коронавируса. Инициатива запретить массовое купание во время Крещения принадлежит главе регионального Роспотребнадзора.