Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью The Hill сказал, что его заявление на митинге в Вашингтоне 6 января было отсылкой к сериалу «Игра престолов», и он не хотел подстрекать толпу к насилию. Тогда Джулиани, обращаясь к сторонникам Трампа, заявил о фальсификациях на президентских выборах и предложил провести «суд поединком».

В интервью адвокат настаивает, что имел в виду суд над героем Тирионом Ланнистером «в том очень известном документальном фильме о вымышленной средневековой Англии».

«Тириона, очень маленького человека, обвиняют в убийстве. Он не совершал убийства, он не может защитить себя, и он нанимает для этого чемпиона», — пояснил Джулиани.

По словам Джулиани, таким образом он призывал позволить команде Трампа проверить машины для голосования. Действующий президент ранее говорил, что из-за неполадок с этими устройствами могли произойти ошибки в подсчете голосов.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Погибли пять человек, в том числе полицейский.

Ранее 13 января Трамп призвал американцев не допускать насилия, вандализма и нарушения закона во время акций протеста.

В этот же день стало известно, что национальная гвардия США разместилась в Капитолии в Вашингтоне впервые со времен Гражданской войны. Издание The Washington Post уточняет со ссылкой на источник, что в Вашингтон могут прибыть около 20 тыс. гвардейцев ради усиления мер безопасности перед инаугураций Джозефа Байдена.