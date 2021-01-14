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Аналитики предупредили о возможности появления 2 млн баррелей лишней нефти на рынке

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Несоблюдение рядом государств условий сделки ОПЕК+ может привести к появлению на рынке уже в ближайшие полгода более 2 млн баррелей лишней нефти, подсчитали для «Известий» аналитики.

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Экспортеры ОПЕК+ выполнили договоренность о сокращении добычи в декабре лишь на 75%, свидетельствуют данные отслеживающей движение танкеров компании Petro-Logistics. Это стало одним из самых низких уровней соблюдения сделки с момента начала действия соглашения в мае 2020 года.

Среди же наиболее вероятных нарушителей в 2021 году — те же страны, которые не выполняли в полной мере соглашение ОПЕК+ в 2020-м, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Наиболее вероятно нарушение условий сделки со стороны Ирака, Нигерии, Южного Судана. Могут быть несоблюдения условий и Экваториальной Гвинеей и Конго, но их доля участия настолько мала, что влияния на структуру сделки не окажет», — отметила аналитик.

Недовольными могут быть и ОАЭ, которые в какой-то момент даже угрожали (хотя и неофициально) выйти из сделки, если отстающие члены картеля не компенсируют свое отставание, добавил член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

Суммарно указанные страны могут ежемесячно поставлять на рынок более 2 млн баррелей в сутки поверх квот, посчитал аналитик QBF Михаил Бугаев. Например, Ирак и Нигерия в июле нарушали условия сделки ОПЕК+ на 851 тыс. и 315 тыс. баррелей в сутки соответственно. ОАЭ способны производить более 3,4 млн при квоте в около 2,6 млн, отметил он.

Россия продолжит соблюдать условия сделки ОПЕК+, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Новака.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нелегкая добыча: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти

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