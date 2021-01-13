Дело против замкомандующего Черноморским флотом возбудили на Украине

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Черноморским флотом России. Об этом сообщается на официальном сайте офиса украинского генпрокурора.

Замкомандующего Черноморским флотом РФ обвиняют в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году.

«Он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фамилию замкомандующего пресс-служба офиса не приводит.

В сентябре 2020 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о госизмене из-за поездки народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на переговоры в Госдуму России в марте того же года. Дело возбудили против депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Александра Колтуновича, Татьяны Плачковой и Вадима Рабиновича по заявлению депутата от фракции «Голос» Соломии Бобровской.

Делегация «Оппозиционной платформы – За жизнь» в составе Медведчука, Рабиновича, Колтуновича, Кузьмина, Плачковой и Козака встретилась с депутатами Госдумы 10 марта. По данным издания, на встрече обсудили урегулировании конфликта на Донбассе.