В США программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на $220 млн

Программист Стефан Томас из Сан-Франциско потерял пароль от кошелька с биткоинами на $220 млн. Об этом 13 января сообщает The New York Times.

Мужчина поместил ключи к кошельку на защищенный диск IronKey, а пароль от него записал на листке бумаги, который давно потерял.

Свои 7002 биткоина он получил в начале 2010-х в качестве вознаграждения за создание видео о криптовалюте. Тогда за каждый биткоин давали по $2.

У программиста есть 10 попыток входа, после чего кошелек будет заблокирован навсегда. Восемь из них Томас уже израсходовал.

Ролик «Что такое биткоин?», опубликованный на YouTube-канале, уже посмотрели около 10 млн человек, большая часть из которых пытается помочь американцу подобрать пароль.

Накануне биткоин, наряду с золотом, эксперты назвали лучшим способом инвестировать во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что, приобретя криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые дни января 2020-го, к концу декабря можно было получить 354 тыс. рублей, или 354% прибыли.

8 января стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс., обновив исторический максимум.