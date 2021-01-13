Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
База для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова в 2022 году
Мир
Нацгвардия США разместилась в Капитолии впервые с Гражданской войны
Происшествия
Пожар в жилом доме в Хабаровске ликвидирован
Мир
Жесткий карантин введут в Португалии
Мир
Лидер республиканцев в конгрессе назвал ошибкой импичмент Трампу
Общество
Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию
Мир
Американские ученые нашли еще два новых штамма COVID-19
Мир
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Мир
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

В США программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на $220 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программист Стефан Томас из Сан-Франциско потерял пароль от кошелька с биткоинами на $220 млн. Об этом 13 января сообщает The New York Times.

Золотые дни впереди: биткоин грозится заменить драгметаллы
Однако золото как средство «защитных» инвестиций в обозримом будущем никуда не денется

Мужчина поместил ключи к кошельку на защищенный диск IronKey, а пароль от него записал на листке бумаги, который давно потерял.

Свои 7002 биткоина он получил в начале 2010-х в качестве вознаграждения за создание видео о криптовалюте. Тогда за каждый биткоин давали по $2.

У программиста есть 10 попыток входа, после чего кошелек будет заблокирован навсегда. Восемь из них Томас уже израсходовал.

Ролик «Что такое биткоин?», опубликованный на YouTube-канале, уже посмотрели около 10 млн человек, большая часть из которых пытается помочь американцу подобрать пароль.

Накануне биткоин, наряду с золотом, эксперты назвали лучшим способом инвестировать во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что, приобретя криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые дни января 2020-го, к концу декабря можно было получить 354 тыс. рублей, или 354% прибыли.

8 января стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс., обновив исторический максимум.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021