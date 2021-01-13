Трамп призвал отказаться от насилия во время протестов

Действующий президент США Дональд Трамп призвал граждан страны не допускать насилия, вандализма и нарушения закона во время акций протестов. Заявление американского лидера приводит Fox News.

«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что всё перечисленное — это не то, за что выступают он и Соединенные Штаты в целом.



«Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить страсти», — добавил Трамп.

Ранее в этот день палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу. Была принята резолюция, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагалось отстранить Трампа от власти.

Процедура должна быть инициирована именно вице-премьером США в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Между тем Пенс выступил против проведения импичмента.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что он останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия». Позднее Twitter заморозил аккаунт Трампа.