Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
База для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова в 2022 году
Мир
Нацгвардия США разместилась в Капитолии впервые с Гражданской войны
Происшествия
Пожар в жилом доме в Хабаровске ликвидирован
Мир
Жесткий карантин введут в Португалии
Мир
Лидер республиканцев в конгрессе назвал ошибкой импичмент Трампу
Общество
Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию
Мир
Американские ученые нашли еще два новых штамма COVID-19
Мир
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Мир
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Трамп призвал отказаться от насилия во время протестов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Дональд Трамп призвал граждан страны не допускать насилия, вандализма и нарушения закона во время акций протестов. Заявление американского лидера приводит Fox News.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что всё перечисленное — это не то, за что выступают он и Соединенные Штаты в целом.

«Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить страсти», — добавил Трамп.

Ранее в этот день палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу. Была принята резолюция, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагалось отстранить Трампа от власти.

Процедура должна быть инициирована именно вице-премьером США в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Между тем Пенс выступил против проведения импичмента.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что он останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия». Позднее Twitter заморозил аккаунт Трампа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021