Снегопад и гололед стали причиной пробок в Волгограде

В Волгограде из-за гололеда и снегопада возникли 10-балльные пробки. К концу рабочего дня снегоуборочная техника практически расчистила основные магистрали. Первая Продольная магистраль в какой-то момент была близка к состоянию до снегопада, но спустя несколько часов дорогу снова завалило. При этом снег с проезжей части спецтехника сдвинула к краю, поэтому почти половина выделенной для общественного транспорта полосы оказалась в снежном плену.

По рассказам очевидцев, машины ехали со скоростью порядка 20 км/ч. Накатанный снег из-за начавшегося дождя покрылся ледяной коркой, что очень опасно даже на шипованной резине. В результате движение на трассе превратилось в вереницу медленно едущих по прямой автомобилей. Техника продолжит работать и ночью. Об этом информирует «НовостиВолгограда.Ру».

Напомним, в Кировском районе Волгограда появится дополнительная полоса для транспорта на пересечении улиц 64-й Армии и Кирова. Подрядчик ранее приступил к расширению проезжей части 2-й Продольной магистрали. Расширение дороги предусмотрено за счет сужения разделительного островка. Дорожное покрытие на вспомогательной полосе будет иметь выравнивающий и финишный слои. Перед этим дорожники установили бордюр протяженностью 50 м.