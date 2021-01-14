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Эксперты предрекли развитие российских интернет-сервисов из-за ситуации в США

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В России может ускориться развитие национальных интернет-сервисов и переход госструктур на отечественное программное обеспечение на фоне ситуации с блокировкой аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа со стороны американских IT-гигантов. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ранее Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Следом политику закрыли доступ к сервисам Snapchat, Twitch, Discord, Pinterest и YouTube.

Блокировкой аккаунтов действия IT-гигантов не ограничились. За ним началось преследование Parler — соцсети, которая пользовалась популярностью у сторонников Трампа.

Такой политикой корпорации — владельцы соцсетей сильно себя дискредитировали, и Россия, как и остальные страны, обязательно на это отреагирует, считает генеральный директор компании «Доктор Веб» Борис Шаров.

Большая четверка — Google, Amazon, Facebook, Apple — и аналогичные ей «IT-монстры» теперь представляют не потенциальную, а настоящую угрозу для любого государства, полагает президент некоммерческого партнерства разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

По мнению члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, случившееся в США должно ускорить развитие как минимум российских соцсетей и мессенджеров.

Подробнее читайте в газете «Известия» 14 декабря.

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