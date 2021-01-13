Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве. Об этом в среду, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, пострадавший надышался продуктами горения, он находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают экстренные службы.

Днем ранее в Сладковском районе Тюменской области произошел пожар, в результате которого погиб 67-летний мужчина. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем при курении.