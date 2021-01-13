Реабилитационный центр для бездомных людей появится в Пскове

В Пскове православные волонтеры начали работу над созданием социально-реабилитационного центра для бездомных людей. Об этом сообщил координатор проекта в службе помощи «Белый цветок» Алексей Павлов.

Помещение на улице Труда планируется оборудовать таким образом, чтобы у людей была возможность помыться, постирать вещи, переночевать, поесть. Волонтеры просят откликнуться всех, кто хочет помочь реализовать проект. Предстоит сделать ремонт в помещении и приобрести оборудование. Активисты рассчитывают на поддержку неравнодушных псковичей. «Давайте вместе сделаем мир лучше и людей счастливыми!» — говорится в обращении к жителям региона, передает ИА FlashNord.

Данные о числе бездомных в России сильно разнятся — официальные цифры переписи населения аж от 2010 года и, согласно им, речь идет о 64 тыс. человек. Едва ли эта статистика отражала и отражает реальную ситуацию. По самым осторожным оценкам, в России насчитывается до 3 млн бездомных — речь о людях, которые вынуждены находиться на улицах либо постоянно, либо с перерывами на постой в специальных социальных, медицинских или благотворительных учреждениях (даже если у них формально есть прописка). Чуть большие цифры фигурировали в докладах парламентариев в 2017 году (3–5 млн человек).