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Пациенты больницы в Омске вернулись в здание после ликвидации пожара
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Пациенты больницы в Омске вернулись в здание после ликвидации пожара

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Более сотни пациентов и медиков омской больницы № 9 вернулись в здание, где потушили возгорание. Об этом в среду, 13 января, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«150 пациентов и врачей омской больницы вернулись в свои палаты и в помещения медсанчасти № 9. Пациенты продолжат необходимое лечение в МСЧ № 9, где есть все необходимые для этого силы и средства. Учреждение продолжит работу в обычном режиме», — отметил представитель ведомства в беседе с «РИА Новости».

Как уточняется, последствия пожара устранили в 21:48 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

Как подчеркнули в МЧС, задымление произошло из-за горящего холодильника, который был установлен на четвертом этаже медучреждения.

Ранее в среду стало известно, что пожар произошел в больнице в Омске, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Работники медучреждения провели эвакуацию больных в соседний корпус.

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