Список инвестиционных объектов утвердили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утвержден список инвестиционных и инфраструктурных объектов, которые будут финансироваться в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.

Перечень состоит из 24 пунктов. В пятерку крупнейших вошли: возведение дорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд; реконструкция автомобильных дорог по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути; реконструкция канализационного коллектора, водовода, создание канализационной насосной станции на территории парка «Народный-2»; строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Об этом информирует ТагилСити.Ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле проходит голосование за выбор объектов для благоустройства на 2022 год.