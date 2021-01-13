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Путин поручил начать масштабную вакцинацию населения от COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил начать с 18 января масштабную вакцинацию населения от COVID-19. Поручение глава государства дал в среду, 13 января, во время совещания с членами правительства РФ.

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«Вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как –50, –70, у нас всё гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что российская вакцина от COVID-19 на данный момент лучшая в мире, и это подтверждает практика.

«Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов», — рассказал президент.

В ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины. Она также отметила снижение суточной заболеваемости COVID-19 в России с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения.

В России масштабная вакцинация от COVID-19 началась 15 декабря 2020 года. В Москве она стартовала 5 декабря. Россиян прививают препаратом «Спутник V». Он был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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