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Варламова и других задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

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Задержанные в Южном Судане граждане России, среди которых блогер Илья Варламов, отпущены на свободу, сообщила в среду, 13 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в настоящий момент решается вопрос об их возвращении на родину.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — приводит ее слова «РИА Новости».

О задержании Варламова, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще троих россиян в Южном Судане стало известно ранее в среду. По словам блогера, были задержаны еще и пилоты самолета, на котором должны были лететь Варламов и Верзилов.

Блогер также добавил, что задержание произошло по подозрению в наличии дрона, которого, по его словам, у них при себе не было.

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