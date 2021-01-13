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Новую большую школу откроют в Красноярске весной

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В Свердловском районе Красноярска весной планируют открыть новую школу. Она уже получила положительное заключение строительного надзора и почти готова к введению в эксплуатацию.

Как сообщает городская мэрия, школа площадью 36 тыс. кв. м расположена на улице Складской, 32. Она рассчитана на 1280 учеников.

В школе обустроены спортивные и тренажерные залы, большая библиотека, спальни для учащихся младших классов. Прилегающая территория благоустроена, также к школе построена дорога, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Открытие учреждения запланировано на начало весны. По информации мэрии, к этому времени все лицензии должны быть получены.

Школа на Складской стала первым общеобразовательным учреждением, построенным в Свердловском районе после советского периода.

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