В Москве вынесли приговор убившему женщину в лифте ради кошелька с 2 тыс. рублей

В Москве вынесли приговор Ровшану Шабанову, обвиняемому в убийстве женщины и ряде разбойных нападений. Об этом 13 января сообщили в Следственном комитете России.

«Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего Ровшана Шабанова. Он признан виновным в совершении шести разбойных нападений на женщин и убийстве, совершенном с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Приговором суда Шабанову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, отметили в СК.

6 ноября 2018 года в лифте одного из жилых домов по улице Знаменские Садки подсудимый нанес 52-летней женщине более 10 ударов ножом, она скончалась на месте происшествия.

Он забрал у женщины кошелек — там оказалось всего 2 тыс. рублей.

Раненая перед смертью успела нажать кнопку вызова диспетчера, которая слышала, как убивают москвичку, но так и не вызвала полицию.

Шабанова задержали двумя днями позднее — одна из пострадавших после нападения смогла запомнить приметы мужчины и обратилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что Шабанов совершил ряд разбойных нападений на других женщин с 20 октября по 8 ноября в 2018 году, в том числе на несовершеннолетнюю. Своих жертв он выслеживал в безлюдных местах. Затем он следовал за ними до подъезда, где отнимал деньги, угрожая ножом.

Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у мужчины было выявлено эмоциональное расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость.

Шабанов ранее служил в полиции. Он уволился из органов республики в октябре 2018-го и, приехав в Москву, успел совершить шесть нападений, в результате которых присвоил себе около 85 тыс. рублей.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором было видно, как в день убийства вслед за женщиной в подъезд вошли двое мужчин. Они стали подозреваемыми в деле.