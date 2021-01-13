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РУСАДА высказалась о выводах по влиянию вакцин от COVID-19 на спортивные результаты

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Делать выводы о влиянии вакцин от коронавируса на спортивные результаты и процедуру прохождения допинг-контроля преждевременно. Об этом в среду, 13 января, заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

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По его словам, организация следит за информацией о разработке и исследованиях вакцин против COVID-19 как в России, так и в мире. Но выводы о возможном действии препаратов на спортсменов преждевременно, добавил он.

«При этом для РУСАДА здоровье спортсменов было и всегда остается главным приоритетом», — цитирует Буханова «РИА Новости». Как он напомнил, исчерпывающий список запрещенных препаратов опубликован на сайте РУСАДА и на официальном сайде WADA (Всемирного антидопингового агентства. — Ред.).

В понедельник Российский футбольный союз сообщил об обсуждении с Министерством спорта России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможности первоочередной вакцинации игроков сборной РФ.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Другие препараты, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», отметил он.

Вакцинация от коронавируса в России началась 15 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 препарат продемонстрировал эффективность 100%.

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