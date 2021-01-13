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Онищенко назвал своевременным поручение Путина о массовой вакцинации от COVID

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Начало массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции можно назвать своевременным. Об этом в среду, 13 января, заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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«Чем быстрее мы охватим, тем быстрее мы будем контролировать эпидемическую ситуацию. Пока она идет как бы естественным путем, и вакцинированных у нас около миллиона людей — это мало. Так что указание своевременное», — отметил Онищенко в беседе с ТАСС.

По его словам, ранее необходимо было увеличить масштаб производства препарата, что было довольно сложным процессом. К концу декабря 2020 года в РФ было порядка 2 млн доз вакцин, подчеркнул Онищенко.

Теперь же с наличием двух препаратов важно начать массовую вакцинацию граждан.

«Я думаю, что президент не дает указаний, не подкрепленных обеспечением, значит, уже с масштабированием вакцины вопрос перешел в рабочую, практическую плоскость», — заключил политик.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Другие препараты, по мнению Путина, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Также российский лидер заявил, что в России с начала 2021 года зарегистрировали 285 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это на 15% меньше показателей последних 12 дней прошлого года. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, в мире не удается победить инфекцию, однако в России наблюдается некоторое снижение уровня заболеваемости.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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