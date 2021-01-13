Минздрав поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в России

Министерство здравоохранения России поручило регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в среду, 13 января, глава министерства Михаил Мурашко.

«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», — приводит его слова «Интерфакс».

Глава Минздрава подчеркнул, что российские специалисты разработали стандартные процедуры, которые регламентируют все этапы доставки и применения вакцин, что гарантирует максимальную эффективность вакцинации.

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