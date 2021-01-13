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Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»

Politiken сообщила о выходе датской компании из проекта «Северный поток – 2»

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Американские угрозы финансовых санкций вынудили крупную датскую консалтинговую компанию Rambøll отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом 13 января сообщила газета Politiken.

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Как отмечает газета, руководство компании решило отказаться от заключительной части строительных работ. В Rambøll отказались комментировать журналистам данную информацию.

«К сожалению, мы вообще не будем это комментировать», — сказал директор по коммуникациям в Rambøll Мартин Пейк.

В Nord Stream 2 также не стали комментировать данные об отказе компании от работ по газопроводу.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило получение расписания дальнейшего строительства газопровода, напоминает Федеральное агентство новостей. Работы должны были возобновить 15 января.

Rambøll — ведущая инженерная, архитектурная и консалтинговая компания, основанная в Дании в 1945 году, насчитывающая 16,5 тыс. сотрудников во всем мире. Компания работает на рынках строительства, транспорта, экологии, здоровья, энергетики и в вопросах управления, говорится на ее сайте.

Ранее в этот день Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского дипведомства, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают прибалтийские государства, Польша и Украина, а также США, которые ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширили их.

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