Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу

Задержанные в Южном Судане граждане России отпущены на свободу. Об этом сообщила в среду, 13 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что в данный момент решается вопрос об их возвращении домой.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — привели слова Захаровой в «РИА Новости».

В этот же день, 13 января, стало известно о задержании в Южном Судане российского блогера Ильи Варламова, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще троих россиян. Как рассказал блогер позже, были задержаны еще и пилоты самолета, на котором должны были лететь Варламов и Верзилов.

Россиян задержали по подозрению в наличии дрона, которого, по словам Варламова, у них при себе не было, так как аппарат был конфискован еще в аэропорту.