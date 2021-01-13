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В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержаны пилоты самолета

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Пилоты самолета, который должен был доставить российского блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова из Капоэты в Джубу в Южном Судане, также задержаны. Об этом сообщил в среду, 13 января, Варламов на своем Telegram-канале.

«Сообщили, что задержали еще и наших пилотов. А их за что? <…> Итого по делу о дроне (которого у меня нет, но якобы кто-то видел, как я на него снимал) сейчас задержаны граждане России, Канады, Уганды, Кении», — написал блогер.

Варламова и Верзилова, а также еще троих россиян задержали 13 января в Южном Судане по подозрению в запуске дрона.

По словам блогера, на момент задержания дрона у него не было, так как аппарат забрали еще в аэропорту. Однако у Варламова остался пульт от дрона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российские дипломаты предпринимают все усилия, чтобы освободить пятерых граждан России, которые были задержаны в Южном Судане. Она отметила, что посольство России в Уганде и Южном Судане держит связь с россиянами.

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