Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии 14 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, сообщили в МИД РФ 13 января.

Уточняется, что переговоры пройдут 14 января в Москве.

В российском МИДе подчеркнули, что между Россией и Саудовской Аравией поддерживается регулярный и доверительный диалог на высшем уровне.

Ожидается, что на предстоящей встрече будет подтвержден настрой на укрепление и расширение партнерства между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, которые в рамках совместной платформы уже осуществили проекты на общую сумму свыше $2,5 млрд.

РФПИ и профильные саудовские ведомства также продолжают проработку вопросов об организации на территории Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и локализации ее производства.

Подчеркивается, что обе стороны заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов и расширении номенклатуры двусторонней торговли. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, вызванную пандемией коронавируса, товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился в январе–октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил почти $1,4 млрд, отметили в МИДе.

Предполагается, что министры в ходе предстоящих переговоров рассмотрят и перспективы активизации двустороннего взаимодействия в атомной энергетике и космической отрасли. Речь, в частности, пойдет о подготовке саудовских космонавтов и их отправке на орбиту.

Главы внешнеполитических ведомств также проведут «сверку часов» по актуальной региональной проблематике.

Акцент планируется сделать на задачах политико-дипломатического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов, консолидации усилий всех расположенных там государств в интересах достижения долгосрочной стабильности в этой стратегически важной части мира при соблюдении принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга и неделимости безопасности.

«Исходим из того, что визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву придаст существенный дополнительный импульс нашим взаимоуважительным и взаимовыгодным связям с королевством, будет способствовать созданию необходимых условий для устойчивой и долгосрочной нормализации обстановки в регионе и мире в целом», — подытожили в МИД России.

Встреча Лаврова и Бен Фархана станет первой с момента назначения саудовского министра на пост главы внешнеполитического ведомства королевства в октябре 2019 года. До этого министры неоднократно общались по телефону.

Бен Фархан сменил на посту министра иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагима аль-Ассафа, который был отправлен в отставку указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.