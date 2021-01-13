Прямой эфир
Экономика
Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года
Мир
Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»
Мир
Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн
Экономика
Судно снабжения для трубоукладчиков «Северного потока – 2» вышло в порт Мукран
Мир
Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»
Сюжет:

В Ватикане началась вакцинация от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ватикане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 13 января, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации
В Евросоюзе не планируют обязывать туристов прививаться

Вакцинация проходит в холле зала Павла VI, передает портал Vatican News.

Вакцину в приоритетном порядке смогут получить сотрудники здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди, а также персонал, чаще всего контактирующий с населением, уточняет RT.

Ранее, 24 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые партии вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech направлены в 27 стран Евросоюза. В ЕС вакцинация от COVID-19 началась 27, 28 и 29 декабря.

Ранее 13 января в Еврокомиссии (ЕК) рассказали «Известиям», что в ближайшей перспективе у Евросоюза нет планов изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения.

По словам представителя пресс-службы ЕК, сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят от необходимости сдавать тесты и соблюдать карантин после приезда, сообщается на сайте aif.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021