В Ватикане началась вакцинация от коронавируса

В Ватикане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 13 января, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Вакцинация проходит в холле зала Павла VI, передает портал Vatican News.

Вакцину в приоритетном порядке смогут получить сотрудники здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди, а также персонал, чаще всего контактирующий с населением, уточняет RT.

Ранее, 24 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые партии вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech направлены в 27 стран Евросоюза. В ЕС вакцинация от COVID-19 началась 27, 28 и 29 декабря.

Ранее 13 января в Еврокомиссии (ЕК) рассказали «Известиям», что в ближайшей перспективе у Евросоюза нет планов изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения.

По словам представителя пресс-службы ЕК, сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят от необходимости сдавать тесты и соблюдать карантин после приезда, сообщается на сайте aif.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.