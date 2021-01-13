Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Главной темой диалога стал Нагорный Карабах, сообщает телеканал «Известия». Главы государств обговорили урегулирование конфликта. Эрдоган обещал содействовать мирному завершению процесса. Лидеры стран обсудили встречу в Москве по Нагорному Карабаху. Отмечено стремление участников конфликта к нормализации отношений. При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание Путин и Эрдоган уделили увеличению взаимного товарооборота, борьбу с коронавирусом и совместное производство и применение вакцин. Также Путин и Эрдоган обговорили увеличение товарооборота COVID-19 и производство вакцин.

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