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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Главной темой диалога стал Нагорный Карабах, сообщает телеканал «Известия». Главы государств обговорили урегулирование конфликта. Эрдоган обещал содействовать мирному завершению процесса. Лидеры стран обсудили встречу в Москве по Нагорному Карабаху. Отмечено стремление участников конфликта к нормализации отношений. При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание Путин и Эрдоган уделили увеличению взаимного товарооборота, борьбу с коронавирусом и совместное производство и применение вакцин. Также Путин и Эрдоган обговорили увеличение товарооборота COVID-19 и производство вакцин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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