В ВОЗ заявили о более 346 тыс. случаев заболевания коронавирусом за сутки в мире

В мире за сутки выявили 346 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в среду, 13 января, на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике ВОЗ, всего в мире зафиксировано 90 054 813 случаев COVID-19. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 1 945 610, передает RT.

Ранее в этот же день ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в России, отмечает НСН.

В России с начала 2021 года зарегистрировали 285 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это на 15% меньше показателей последних 12 дней прошлого года. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, в мире не удается победить инфекцию, однако в России наблюдается некоторое снижение уровня заболеваемости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.