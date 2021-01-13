Аномальные морозы прогнозируют в Пермском крае

МЧС предупредило жителей Пермского края об аномально сильных морозах. Местами температура упадет до –40 градусов.

Согласно прогнозам, холодная погода ожидается в ночь на 14 января. Температура воздуха местами опустится до –35...–40 градусов. Однако похолодание не будет продолжительным, уточняет ИА «Ура.ру». Уже в пятницу температура повысится.

Синоптики уточняют, что потепление до –10...–15 градусов не затронет северные территории Пермского края. В южных районах может выпасть снег.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Оренбургской области. В ближайшие сутки температура опустится до –32 градусов. Согласно прогнозам, наиболее холодная погода ожидается в восточных районах Оренбуржья. 14 января возможен умеренный снег.