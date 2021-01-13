Житель Астрахани перечислил мошенникам около 2 млн рублей

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Астрахани. Мужчина перевел почти 2 млн рублей на неизвестный счет.

По словам пострадавшего, он принял звонок от человека, который представился сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что со счета астраханца якобы кто-то пытается снять средства. Чтобы «обезопасить» счет, мошенник предложил перевести деньги на три новых банковских счета, открытых на пользователя. Об этом пишет «Астрахань 24».

Потерпевший выполнил инструкции мошенника и перевел деньги. Однако данные о новых счетах и картах он не получил, а злоумышленник перестал выходить на связь. Тогда астраханец обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Ижевске женщина-врач оформила кредит и перечислила средства на неизвестные счета, доверившись мошенникам. Ущерб составил 2,2 млн рублей.