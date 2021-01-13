На границе с Украиной валюту попытались передать через забор

Мужчина с территории России передал деньги жителю Украины через забор на границе. Об этом в среду, 13 января, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, пограничники зафиксировали передачу денег в Луганской области на границе России и Украины при помощи системы видеокамер.



«Вчера «умная» камера зафиксировала движение автомобиля, который направлялся в сторону границы. Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе со светоотражающими лентами и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулись на свою территорию», — говорится в публикации.

Украинец, которому передали деньги, смог отъехать от границы только на 100 м, пограничники обнаружили под обшивкой днища его машины 400 тыс. рублей. Как отметил задержанный, он получил средства от россиянина и пообещал обменять их в финансовых учреждениях на территории Украины.



Получивший деньги украинец смог отъехать от границы только на 100 м.

В конце октября сообщалось, что в Харьковской области нетрезвый украинец в шлепанцах попытался попасть на территорию России в обход пограничного пункта пропуска. Нарушителя задержали. Им оказался житель Покровска Донецкой области. По словам мужчины, он хотел сократить путь в Россию, поэтому пошел в обход погранпункта.