Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 13 января.

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал он.

Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, а «другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Он подчеркнул, что российская вакцина не требует «необычных» условий для транспортировки и «гораздо проще и эффективнее работает».

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.

По ее словам, в российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Также Голикова привела данные о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в стране с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации уровня заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что заболеваемость снижается в 22 регионах страны, в 61 регионе ситуация стабилизируется, еще в двух субъектах продолжается рост заболеваемости.

Масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала в России 15 декабря 2020 года, в Москве — еще ранее, 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным отечественным Центром имени Гамалеи.

Еще в декабре открылась запись на вакцинацию для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, СМИ и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды, а также волонтеров, студентов колледжей и вузов старше 18 лет, работников строительного комплекса.

26 декабря Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

13 января запись стала доступной и для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.