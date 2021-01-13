Прямой эфир
Экономика
Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года
Мир
Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»
Мир
Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн
Экономика
Судно снабжения для трубоукладчиков «Северного потока – 2» вышло в порт Мукран
Мир
Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»

Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 13 января.

Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID
Клинические исследования «Спутника V» для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал он.

Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, а «другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Он подчеркнул, что российская вакцина не требует «необычных» условий для транспортировки и «гораздо проще и эффективнее работает».

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.

По ее словам, в российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Также Голикова привела данные о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в стране с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации уровня заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что заболеваемость снижается в 22 регионах страны, в 61 регионе ситуация стабилизируется, еще в двух субъектах продолжается рост заболеваемости.

Масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала в России 15 декабря 2020 года, в Москве — еще ранее, 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным отечественным Центром имени Гамалеи.

Еще в декабре открылась запись на вакцинацию для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, СМИ и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды, а также волонтеров, студентов колледжей и вузов старше 18 лет, работников строительного комплекса.

26 декабря Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

13 января запись стала доступной и для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021