Армения открыла сухопутные границы для иностранцев, которые были закрыты на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа», ― говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Ранее, 5 января, стало известно, что у президента Армении Армена Саркисяна диагностировали COVID-19. По данным аппарата президента, он встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января ему сделали операцию на ноге. На следующий день в пресс-службе президентской администрации рассказали, что у супруги лидера Армении Нуне Саркисян также выявили этот коронавирус.

Также 6 января сообщалось, что премьер-министр страны Никол Пашинян перешел на домашний режим в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

13 января пресс-служба администрации главы государства сообщила, что Саркисяна госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 января, на планете зарегистрировано свыше 92,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,97 млн человек, вылечились 65,9 млн. В Армении зафиксировано 163,1 тыс. заболевших коронавирусом, при этом 2,9 тыс. человек скончались, а еще 151,2 тыс. ― выздоровели.