Число пациентов с обморожениями выросло в Тюменской области

Медики отмечают увеличение числа обращений граждан с обморожениями в Тюмени. Семерых пациентов ожидает ампутация конечностей.

По данным скорой помощи, с 10 по 13 января в дежурные хирургии и стационары были доставлены двое мужчин и женщина. За новогодние каникулы стационарное лечение потребовалось девяти тюменцам. Об этом сообщает портал «Наш город».

Врачи напоминают, что обморожение I степени можно получить при недолгом воздействии холода. Пораженный участок становится бледным, а затем краснеет и отекает при согревании. В тяжелых случаях речь идет об омертвении слоев мягкой ткани, а также поражении костей и суставов. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии в ОКБ № 2. Медики старались сохранить им руки, ноги и пальцы, однако ампутации избежать не удалось.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев обморожения можно было избежать.