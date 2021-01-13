В МИДе прокомментировали передачу Баку семи районов Карабаха

Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе. Об этом говорится в комментарии российского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Попова в связи со статьей премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Истоки 44-дневной войны».

«Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, — не соответствует действительности», — отмечается в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду, 13 января.

По словам дипломата, под российскими предложениями в статье Пашиняна, вероятно, имеется план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В основа документа лежат базовые принципы, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха.

«Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа — признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое», — отметил он.

В понедельник по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.