Более половины водителей оформляют аварии без вызова ГИБДД

В России в 2020 году 55% всех дорожно-транспортных происшествий оформлялись с применением европротокола (без вызова сотрудников полиции). Об этом 13 января сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Всего за 11 месяцев 2020 года в России зафиксировано 726 тыс. обращений потерпевших, оформивших европротокол.

Отмечается, что упрощенный порядок оформления ДТП без вызова представителей Госавтоинспекции (европротокол) позволяет экономить время попавших в аварию водителей.

При этом при помощи приложения «Помощник ОСАГО» можно подать извещение о ДТП в режиме онлайн непосредственно с места ДТП, а при помощи приложения «ДТП.Европротокол» — произвести фотофиксацию аварии и оформить извещение о ДТП на бумажном бланке.

23 ноября сообщалось, что мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать на всей территории России.