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Лондонский Тауэр сообщил о пропаже «королевы» воронов Мерлины

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Лондонская крепость Тауэр сообщила о пропаже и возможной гибели «королевы» башенных воронов Мерлины, пишет в среду, 13 января, Evening Standard.

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«Нашего горячо любимого ворона Мерлину не видели в башне уже несколько недель, и ее продолжительное отсутствие указывает нам на то, что она, возможно, скончалась. Хотя для воронов обычное дело — летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, с которыми ее связывали удивительно тесные узы», — рассказал официальный представитель Тауэра.

Он отметил, что Мерлина была бесспорным лидером популяции птиц крепости.

«Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра», — добавил представитель башни.

В соответствии с пророчеством, если воронов останется меньше шести, Тауэр и всё королевство ждет крах. После исчезновения Мерлины птиц осталось шесть.

В июле 2020 года лондонский Тауэр начал впервые увольнять стражников. Причиной стало резкое снижение числа посетителей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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