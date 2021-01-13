Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 90 млн. Об этом в среду, 13 января, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, количество пациентов с подтвержденным диагнозом составило 90 054 813, скончались за время пандемии 1 945 610 человек.

При этом за минувшие 24 часа в мире зарегистрировали более 546 тыс. новых случаев COVID-19 и 9884 летальных исхода.

Больше всего заболевших выявлено в США — 22 428 591. На втором месте находится Индия почти с 10,5 млн случаев коронавируса, на третьем — Бразилия, где зафиксировано более 8,1 млн пациентов с COVID-19. Далее следуют Россия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, Колумбия, Аргентина и Мексика.

Ранее в среду стало известно, что в России с начала 2021 года зарегистрировали 285 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это на 15% меньше показателей последних 12 дней прошлого года. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, в мире не удается победить инфекцию, однако в России наблюдается некоторое снижение уровня заболеваемости.

Кроме того, глава государства поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Другие препараты, по мнению Путина, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

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