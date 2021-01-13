В Магаданской области за год произошло 13 ДТП с детьми
В Магаданской области в 2020 году зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет. Почти во всех случаях виноваты взрослые.
Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по региону, в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних. Пятеро из них – пассажиры, пятеро – пешеходы и трое – велосипедисты.
В УМВД отмечают, что почти во всех ДТП виноваты взрослые. Некоторые пренебрегли правилами безопасной перевозки, другие – отпустили малыша гулять без присмотра, третьи – не остановились перед пешеходом или не заметили ребенка.
12 января в российской Госавтоинспекции (ГИБДД) рассказали, что есть четыре случая, в которых водителя не будут наказывать за оставление места ДТП.
В декабре 2020 года российская Госавтоинспекция выступила с предложением начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол. Подразделения ГИБДД должны будут публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще.